Anna Kalinskaya, top corto e mini-abito: il video (rubato) da restarci secchi

Una preparazione agli Australian Open decisamente… fashion per la tennista russa Anna Kalinskaya, fidanzata di Jannik Sinner che ha posato per la rivista Harper's BAZAAR Australia, alla quale ha concesso anche un’intervista, e si è mostrata in tutto il suo splendore.

Per una volta modella e non campionessa di smash e volée con la racchetta. Dopo alcuni mesi turbolenti, la relazione con il campione italiano sembra essere ripartita a gonfie vele, anche se lei sta a Miami, mentre Sinner ha scelto Dubai con il suo team per prepararsi al torneo di Melbourne. A testimonianza di ciò, tra un allenamento e l’altro, la visita negli Emirati di Nikolay Kalinskiy, fratello di Anna, ampiamente documentata sui social. Con lui anche la moglie Valeria e i loro due figli. Sui suoi profili social, invece, Anna mantiene un profilo basso e documenta tutti gli step di allenamento in vista dei prossimi impegni ufficiali, ma i segnali di sottintesi di feeling con il suo fidanzato non mancano. E l’incontro tra Sinner e il fratello di lei è un altro indizio decisamente rivelatore.

Ad Harper’s BAZAAR la Kalinskaya non ha parlato del suo amore italiano, ma solo delle ambizioni per la prossima stagione: “Penso che la chiave per raggiungere grandi obiettivi sia quella di cambiare alcune cose nella mia vita, e non parlo di allenamento, ma cercare di rendere il mio stile di vita più semplice, cercare di godermi quello che ho nei giorni di riposo e provare ad avere un equilibrio. Credo sia anche fondamentale avere un calendario più coerente per avere l’opportunità di stare con i propri cari ed essere felici anche lontano del campo. Sono le occasioni che mi permettono di ricaricarmi e di essere un’atleta migliore sia dal punto di vista tecnico che mentale”.

Sull’infortunio rimediato nel 2023, invece, Anna ricorda: “È stato un momento scioccante, ma allo stesso tempo ho capito quando mi mancasse il tennis, le emozioni che mi dà questo sport e quante cose porta all’interno della mia vita, come conoscere tante persone e girare tanti posti. Per me è stato un momento in cui ho dato davvero valore al tennis”.