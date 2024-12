L'Inter conquista la quarta vittoria di fila e supera il Como a San Siro

23 dicembre 2024 a

L'Inter replica ad Atalanta e Napoli e fa suo il posticipo, conquistando la quarta vittoria di fila in campionato. La formazione di Inzaghi supera, non senza difficoltà, il Como (2-0) a San Siro nell'incontro valido per la 17/a giornata di Serie A. Le reti nella ripresa. A sbloccare il risultato è l'incornata vincente di Carlos Augusto dopo tre minuti, su angolo di Calhanoglu. Nel recupero, Thuram firma il raddoppio con un gran destro all'incrocio (92'). Inter che sale a 37 punti, a -3 dalla capolista Atalanta e a -1 dal Napoli.