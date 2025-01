Jannik Sinner, l'ultimo servizio dell'anno? Gli haters lo massacrano: "Con o senza Clostebol?"

01 gennaio 2025 a

a

a

Jannik Sinner è atteso oggi, mercoledì 1° gennaio, in Australia per affrontare il primo grande Slam di questa nuova stagione tennistica. L'azzurro ha chiuso il 2024 da numero uno al mondo. Ma non sembra voglia accontentarsi di questo primato. L'altoatesino è determinare a restare sulla vetta dell'Olimpo e a zittire tutti i suoi numerosi detrattori. Nick Kyrgios su tutti.

L'azzurro, per concludere il 2024 in bellezza, ha deciso di dare seguito a una tradizionale ormai consolidata. Ogni 31 dicembre, il numero uno al mondo si fa immortalare su un campo da gioco. Il motivo? Vuole mostrare ai suoi milioni di fan l'ultimo servizio dell'anno. Un rituale, che segna la fine di una stagione ricca di successi.

Sole, caldo e tanta spensieratezza. "Ultimo servizio dell'anno - ha commentato l'azzurro -. L'anno scorso era in slice, quest'anno sarà in kick". Servizio perfetto, ma non c'erano troppi dubbi. "Buon anno a tutti, un abbraccio", ha salutato così i suoi tifosi. "Giocatore meraviglioso e ragazzo davvero perbene", ha commentato Anna su X. Ma c'è anche chi tira in ballo, ancora una volta, la vicenda doping: "Con o senza Clostebol", ha insinuato qualcuno. E in effetti il 2025 Jannik Sinner saprà se potrà continuare a giocare o se invece sarà costretto a fermarsi causa squalifica.