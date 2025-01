Antonio Conte non si presenta in sala stampa: "Ha subito un brutto colpo", chi era Daniele

05 gennaio 2025 a

a

a

Il Napoli di Antonio Conte ha espugnato Firenze con un netto 3-0 alla Fiorentina. Un risultato perfetto che permette ai partenopei di andare in testa in attesa di Atalanta e Inter. Ma il calcio non è fatto solo di punti, risultati e gol. C'è un momento in cui i microfoni devono tacere e pure le curve. A fine gare Antonio Conte non si è presentato davanti ai microfoni: "Abbiamo ricevuto un brutto colpo perdendo un bambino che era vicino al Napoli, il nostro pensiero va a lui e alla sua famiglia" ha dichiarato commosso Stellini, il vice di Conte.

"A nome della squadra vogliamo mandare un grande abbraccio alla famiglia di Daniele, oggi ci guarderà da lassù, ci mancherà tanto, ci ha dato tanti insegnamenti", ha dichiarato in sala stampa Leonardo Spinazzola. Il piccolo Daniele di soli 13 anni, era malato da tempo, ma ha trovato sempre la forza di seguire la sua squadra del cuore, di cui, negli anni, era diventato una mascotte. Anche il presidente del Napoli, Antonio De Laurentiis è intervenuto su quanto accaduto: "Caro Daniele, ci hai regalato mesi di gioia stando vicino a noi. Nonostante la tua malattia hai trasmesso forza, coraggio e allegria. Ti dedichiamo la vittoria e sappiamo che da lassù continuerai a seguirci con l’amore che ci hai dimostrato. Resterai per sempre nei nostri cuori". Una serata drammatica per tutta Napoli. E non solo.