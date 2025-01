Jannik Sinner, vede il suo nome sui totem degli Australian Open? Ecco la sua reazione

06 gennaio 2025 a

Jannik Sinner è pronto a tornare in gara dopo aver trascorso le feste in famiglia. Il primo torneo sono gli Australian Open, al via il prossimo 12 gennaio. Anche se la preparazione del 23enne altoatesino è già iniziata da un po'. Il primo appuntamento per lui è fissato domani, martedì 7 gennaio, quando giocherà in un match esibizione contro l'australiano Alexei Popyrin. Il 10, invece, sfiderà Stefanos Tsitsipas. Sinner è già molto concentrato. E lo dimostra un video, che sta girando molto sui social, nel quale il campione cammina nel tunnel degli Australian Open - quello che conduce al Centrale - per il suo primo allenamento e all'improvviso si imbatte nel suo nome tra i campioni che hanno fatto la storia del torneo.

Alla vista del suo nome, Sinner ha avuto una reazione minima, accennando un semplice e rapido sorriso, senza perdere il suo ormai noto self control. In attesa del suo ritorno sulla Rod Laver Arena, tutti gli occhi sono puntati su di lui. Nelle ultime ore, in molti stanno commentando il video in cui si nota la sua reazione alla vista del suo nome su uno dei vari totem luminosi presenti nel tunnel degli AO con i campioni che hanno scritto la storia del torneo. Proprio alla fine del tunnel, Sinner si imbatte anche nel proprio nome nella "Walk of Champions". "Non male", ha commentato, accennando un sorriso dopo averci buttato una fugace occhiata. Una reazione che dimostra la massima concentrazione del campione.