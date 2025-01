Jannik Sinner, la gufata di Woodforde: "Ora che si avvicina il processo... cosa può accadere"

Roberto Tortora 07 gennaio 2025 a

Gli Australian Open 2025 stanno per aprire i battenti e tanta è l’attesa per Jannik Sinner, numero uno al mondo sul quale ora le aspettative sono altissime. Sul campo, almeno per il momento, il rosso di San Candido sembra poter reggere la pressione e sfoderare i suoi colpi migliori. Dove, invece, c’è più stress è nelle aule di tribunale, in particolare quella del Tas di Losanna dove si dovrà decidere in merito al ricorso della Wada per il caso di positività di Sinner al Clostebol durante Indian Wells dell’anno scorso. Assolto dall’Itia, Sinner non ha però potuto dormire sonni tranquilli, perché è arrivata anche la Wada a voler far luce sul caso.

In un’intervista a Tennis 365, l’ex-campione australiano Mark Woodforde ha lanciato una previsione inquietante su Sinner: “Si è già detto tanto su cosa potrebbe succedere, ma è possibile che arrivi una sospensione. Jannik ha già affrontato la prima parte del caso e ha saputo mantenere la concentrazione, lavorando a testa bassa. Ha avuto difficoltà nei primi turni degli US Open, penso sia stata una fortuna che nelle prime sfide si sia trovato contro ragazzi che non credevano di poterlo battere. Jannik ha fatto molto bene la scorsa stagione, ma non sarà più facile per lui ora che si avvicina il processo. Gli Australian Open? Essere il campione in carica aggiunge un’ulteriore pressione, sarà affascinante vedere come la gestirà”.

Anche Sinner, nel corso di un’intervista concessa agli organizzatori del torneo di Melbourne, ha mostrato calma: “Amo chi oggi è intorno a me. Quelli che si fidano di me prima di tutto come persona, anche all’interno della situazione che ho vissuto l’anno scorso e che sto ancora vivendo. Per scaramanzia ho la stessa stanza d’hotel dell’anno scorso”. Sinner ha già cominciato bene il 2025 battendo Alexei Popyrin in un match d’esibizione che anticipa gli Australian Open. La partita si è chiusa in due set (6-4; 7-6) per il numero uno del mondo, che ha ottenuto ottime indicazioni in vista delle partite che conteranno.