Giffoni, il sindaco contro l'opposizione: "Succhiare i Chupa Chups"

“Voi dovete solo succhiare i Chupa Chups”: Antonio Giuliano, il sindaco di Giffoni Valle Piana, nel Salernitano, lo ha detto rivolgendosi agli esponenti dell'opposizione durante un acceso dibattito sull’emergenza idrica nell’ultima seduta del Consiglio comunale. Seduta trasmessa in diretta. E infatti il video della sua sfuriata ha fatto il giro del web in pochissimo tempo. A pubblicare lo spezzone sui suoi profili social anche il deputato di Avs Francesco Emilio Borrelli. "Una parentesi vergognosa che identifica la dimensione culturale e morale di chi esprime concetti densi di una assoluta ignoranza e mediocrità proprio mentre esercita il proprio ruolo di pubblico ufficiale", ha commentato Borrelli. Che poi ha definito il comportamento del primo cittadino "davvero imbarazzante sia per i contenuti che per il luogo in cui certi concetti sono stati espressi".

I membri dell’opposizione hanno subito stigmatizzato l'espressione del primo cittadino, definendola “una frase indegna” e di “un livello bassissimo, vergognoso”. Per loro, "nemmeno nei peggiori reality show si assiste a simili cadute di stile”. Giuliano al momento non si è scusato.