Sinner, "ci hanno messo insieme": Jannik ed Emma, fuori tutto

Del cambio nello staff, con l’addio a Panichi e Badio, Jannik Sinner non ne ha voluto proprio parlare. Il 23enne altoatesino ha rimbalzato tutte le domande e ha parlato del doppio che giocherà agli US Open in coppia con Emma Navarro, con la possibilità di affrontare il duo Carlos Alcaraz-Emma Raducanu di cui, riguardo ai due, i giornali di gossip parlano di un presunto flirt amoroso. Dell’addio ai coach, invece, ha sottolineato come non fosse "successo niente di grave" e semplicemente lui avesse deciso di "fare qualcosa di diverso", lasciando peraltro trapelare qualcos'altro tra le righe, quando aveva spiegato di avere bisogno intorno a lui di persone “oneste".

Su Navarro, invece, “la scelta è stata molto inaspettata, a dire il vero", ha risposto senza giri di parole, “L’ho incontrata ieri per la prima volta — ha continuato Sinner — Non abbiamo mai parlato, non ci siamo mai mandati messaggi. In realtà è una storia divertente. Sai, loro, il torneo, volevano che noi giocassimo insieme, visto certe coppie che erano già state formate. Quindi, sai, la scelta non era ampia, ma sono molto felice di giocare con Emma. Le ho detto: ‘Sii pronta a non arrabbiarti con me per i miei ottimi colpi al volo…’". Perché nel doppio “io faccio fatica — ha proseguito Sinner — Quindi vediamo. Ma sono molto entusiasta, è qualcosa di nuovo. Penso che sia molto emozionante per i tifosi, vedere qualcosa di diverso”.