Djokovic "umilia" Sabalenka in conferenza stampa: "Posso essere onesto con te?"

Un colpo di scena dietro l’altro prima di iniziare a fare sul serio a Wimbledon. Dopo la “bottle challenge” in allenamento, Novak Djokovic e Aryna Sabalenka sono stati protagonisti di un siparietto in sala stampa, con il serbo che, facendo irruzione durante la conferenza, le ha detto cosa pensava davvero di lei. Una vicenda dai toni scherzosi che ha trascinato alle risate i presenti: "Entra, possiamo chiacchierare — ha detto la russa quando ha visto palesarsi Nole, offrendogli poi la sua sedia — Vuoi sederti?”. “No, no, questa è per te", ha risposto il 38enne campione serbo. E ancora altri botta e risposta: "Per me? Vuoi essere un gentiluomo?", "Sarò gentile con te", “Certo".

Il recordman di vittorie di prove del Grande Slam ha preso il là dalla domanda fattagli dalla 27enne bielorussa: "Qua si stavano chiedendo di cosa stavamo parlando quando ci siamo allenati assieme — le parole di lei — Ma prima lascia che ti faccia io una domanda. Come ti trovi a giocare con me? Come valuti il ​​mio livello? Sto giocando bene?”. A quel punto Djokovic è partito all'attacco, in maniera ironica: "Penso che tu abbia del potenziale — le parole dell’ex numero uno al mondo del ranking Atp — Sei una giocatrice di grande talento. Hai buoni colpi, un'ottima tecnica. Però posso essere onesto? Ti manca l'intensità in campo. Non sei abbastanza intensa". "Davvero? Lo stai dicendo veramente?". "Sei troppo morbida. Devi aggiungere un po' di potenza".