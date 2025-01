Lautaro Martinez, il gesto pazzesco dopo il ko col Milan: i tifosi interisti impazziscono

07 gennaio 2025 a

Dopo il fischio finale del derby di Supercoppa Italiana persa in modo clamoroso contro il Milan, Lautaro Martinez ha dimostrato tutto il suo spirito da leader. E lo ha fatto nel momento più difficile, più tormentato, più incredibile. Il capitano dell’Inter, con un gesto di grande maturità, ha consolato uno per uno i suoi compagni, subito dopo aver ricevuto un'amarissima medaglia d'argento. Nonostante un’ottima prestazione personale, il Toro non è riuscito a trascinare i nerazzurri verso la vittoria nella finale di Riyadh.

Il numero 10 dell’Inter, autore di una delle reti della partita, non si è tirato indietro di fronte alla delusione per una sconfitta arrivata in modo semplicemente impensabile. Dopo aver salutato gli avversari, ha atteso i compagni a bordo campo, accogliendoli con parole di incoraggiamento mentre scendevano dalla pedana delle premiazioni. Un gesto che conferma il suo ruolo di guida nello spogliatoio.

Al termine di una delle partite più pazze degli ultimi tempi, Lautaro ha analizzato la sconfitta ai microfoni di Mediaset, senza cercare alibi: “Cosa resta di questa serata? Niente. Di positivo magari, nel primo tempo, qualcosina l’abbiamo fatta. Nel secondo tempo siamo usciti in maniera corretta, ma dopo il 2-0 l’Inter ha smesso di giocare, di continuare ad avere l’intensità avuta fino a quel momento e in questo tipo di partite questo lo paghi”, ha rimarcato l'argentino.

Il capitano ha poi raccontato di aver preso la parola nello spogliatoio insieme al suo vice, Nicolò Barella, per motivare il gruppo dopo il rocambolesco ko. “Io e Barella abbiamo fatto un discorso, lui si sentiva di farlo e tutti dobbiamo pensare agli obiettivi che ci aspettano. Siamo un gruppo forte, dobbiamo difendere l’orgoglio di indossare questa maglia, sono molto fiducioso già per Venezia”, ha concluso Lautaro Martinez.