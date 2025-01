Jannik Sinner avvisa Nick Kyrgios con questo punto: l'Australia impazzisce

07 gennaio 2025 a

Comincia il 2025 come ha finito il 2024, Jannik Sinner: vincendo e regalando colpi di classe purissima, da numero 1 del tennis mondiale. Ed è la miglior risposta a Nick Kyrgios, il collega australiano uscito malissimo da Brisbane, il torneo di casa del suo ritorno al campo dopo un anno e mezzo di stop, ma che pare sempre più interessato a versare veleno sull'italiano tifando per una sua squalifica al Tas di Losanna.

Il rosso di San Candido ha fatto finta di nulla: ha festeggiato il Natale in famiglia, si è allenato a Montecarlo e ora ha giocato il suo primo match di esibizione alla Opening Weeks contro l'altro australiano Alexey Popyrin, più temibile di Kyrgios. Chiamiamole prove tecniche di Australian Open, primo slam della stagione dove Jannik difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.

"Il primo Slam della stagione può essere carico di tensione, ma sono consapevole del lavoro di queste settimane e di tutti gli sforzi fatti e quindi sono fiducioso", spiega il 23enne fuoriclasse altoatesino commentando la vittoria per 6-4 7-6(2), con punto finale realizzato con una splendida smorzata.

L'azzurro si gode così la prima vittoria non ufficiale nella prima partita sulla Rod Laver Arena dalla finale dell'Australian Open 2024, che l'ha incoronato primo italiano nell'albo d'oro del torneo in singolare. "Il 2024 è stata una stagione fantastica ma è il passato", ha detto Sinner dopo la partita, evidentemente contento di essere tornato a Melbourne dove la sua carriera ha iniziato ad accelerare verso la gloria. "E' una città meravigliosa, qui mi sono successe cose speciali in campo e fuori. Sono felice di essere tornato qui a giocare questo tipo di partite, anche se è solo un'esibizione. Per noi è importante provare a sentire il campo e il ritmo. Vedremo cosa accadrà all'Australian Open", ha concluso il campione.

Per quanto riguarda le qualificazioni al primo Slam del nuovo anno, intanto, in campo maschile Mattia Bellucci raggiunge Francesco Passaro e Matteo Gigante al secondo turno. Il 23enne tennista lombardo, numero 101 del ranking mondiale, si è imposto all'esordio sul 18enne australiano Pavle Marinkov (806 ATP) con il punteggio di 6-3 6-3.Tra le donne, Sara Errani avanza al secondo turno nel tabellone cadetto. La veterana romagnola, numero 107 del ranking mondiale, ha eliminato in rimonta la russa Alina Korneeva, numero 1 del mondo junior nel 2023 quando vinse Australian Open e Roland Garros under 18 e attuale 177 Wta, per 2-6 6-3 6-3. Subito fuori invece la campana Nuria Brancaccio, 183esima della classifica mondiale, sconfitta per 6-2 3-6 6-4 dalla tedesca Tamara Korpatsch (174).