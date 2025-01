Milan, entrata-killer di Emerson Royal su Conceiçao: mister in lacrime, che disastro...

07 gennaio 2025 a

Sono bastati otto giorni a Sergio Conceinção per cambiare un Milan tornato battagliero in campo, in grado di avere la meglio, di rimonta, nel finale sull’Inter. Una grande gioia che allevia in parte una stagione deludente, sotto la guida di mister Paulo Fonseca, e che rilancia il morale di una squadra fino a poco prima a pezzi. Che ha saputo reagire quando era data per spacciata sia all’ora di gioco della semifinale contro la Juve, sotto 1-0, sia nella finale contro i nerazzurri, con la rimonta da applausi nonostante lo svantaggio per 2-0.

Conceinção è stato protagonista anche di un infortunio in campo per colpa di Emerson Royal, che nonostante la dormita nel gol dell’1-0 ha deciso di fare il difensore in panchina, entrando in scivolata sulla caviglia del suo nuovo allenatore tanto da procurargli una ferita.

Conceição ha così dovuto interrompere per qualche istante i festeggiamenti per la vittoria della Supercoppa Italiana contro l'Inter per farsi medicare. Un dolore non indifferente, tanto che l’allenatore aveva gli occhi lucidi per il dolore.

Nulla di grave ovviamente, ma che ha dato il là a un siparietto curioso a bordocampo dopo la fine della partita. Infortunio anche per il terzino brasiliano ex Tottenham, che ha accusato un fastidio all'inguine ed è stato sostituito da Calabria. Ammonito in semifinale contro la Juve, salterà per squalifica il prossimo turno di campionato contro il Cagliari.