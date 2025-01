Sergio Conceiçao, raptus in spogliatoio: perché ha distrutto una televisione, giocatori di sasso

07 gennaio 2025 a

Sergio Conceição si porta a casa la Supercoppa Italiana, vinta dal suo Milan nel derby contro l’Inter a Riyad. Una partita rocambolesca, eccezionale, che sembrava finita. E invece... no. Nonostante il pochissimo tempo a disposizione per preparare la semifinale contro la Juventus e poi la finale con i nerazzurri, il nuovo tecnico del Milan si è messo subito al lavoro. L’ex allenatore del Porto ed erede sulla panchina rossonera di Paulo Fonseca ha dovuto trasmettere a tempo record ai suoi principi tattici e tecnici. Ma soprattutto, considerate anche le condizioni fisiche precarie di molti suoi giocatori, ha dovuto lavorare sulla testa dei suoi.

Un Conceição determinatissimo. E scatenato dopo la vittoria: le immagini delle lacrime, degli abbracci e del sigaro fumato negli spogliatoi le abbiamo viste tutti. Ma non solo: il mister portoghese era scatenato già all'intervallo. Lo ha raccontato lui stesso: sopraffatto dalla rabbia, avrebbe distrutto un televisore a Riyad.

Ma cos’è successo, di preciso? Stando a quanto riferito dal Corriere dello Sport, tutto è nato dal gol di Lautaro Martinez sul finire della prima frazione di gioco. Quella rete ha mandato Conceição su tutte le furie, rabbia che ha sfogato in spogliatoio. L’allenatore portoghese non riusciva a spiegarsi come Federico Dimarco fosse riuscito a sorprendere la difesa rossonera con una rimessa laterale da cui è poi scaturito il gol del "Toro". E dunque, per dare enfasi al suo discorso e mostrare il proprio disappunto, Conceição ha colpito con forza il televisore nello spogliatoio, distruggendolo. Il gesto, estremo, ha però funzionato: è riuscito a trasmettere in modo plastico ai suoi giocatori quanto tenesse alla partita e alla vittoria del trofeo. Vittoria che poi è arrivata al termine di una rimonta sensazionale, clamorosa: sotto di due gol, il Milan si è imposto per 3-0 al 93esimo. Tripudio.