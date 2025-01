Sergio Conceiçao, "un gobbo juventino!": la bordata contro i bianconeri fa godere i tifosi del Milan

07 gennaio 2025 a

Sergio Conceiçao ci ha messo meno di una settimana a conquistare il popolo rossonero: prima la vittoria in rimonta sulla Juventus, dunque la vittoria in una rimonta ancor più clamorosa sull'Inter nella finalissima di Supercoppa Italia, che finisce dritta dritta nella bacheca dei trofei del Milan.

Un esordio col botto, quello del mister portoghese che ha preso il posto al suo connazionale Paulo Fonseca. Un esordio col botto condito da molte circostanze e altrettanti dettagli che fanno godere il popolo rossonero: l'esultanza forsennata dopo il triplice fischio finale, la televisione rotta negli spogliatoi alla fine del primo tempo della finale (un raptus per aver preso quasi all'ultimo secondo gol da Lautaro Martinez), il sigaro in spogliatoio, le danze sigaro in bocca e chi più ne ha più ne metta.

Ma non è tutto. Già, perché Conceiçao sul suo profilo Instagram ha consegnato ai milanisti altro. In particolare, una storia destinata a far rumore, in ogni senso. Nella storia ecco Conceiçao in conferenza stampa con la Supercoppa al fianco, dunque in calce una seconda foto che lo ritrae festante a bordo campo. "Il primo trofeo è speciale", scrive a corredo. Ma, fermi tutti: la storia infatti ha anche una colonna sonora. Quale? Presto detto: il celeberrimo coro della tifoseria del Milan contro la Juventus, il quale tra le varie recita "e chi non salta, è un gobbo juventino". Bordata clamorosa contro la Juventus, parole che fanno godere i tifosi del Milan: già, Conceiçao è già l'idolo della curva.