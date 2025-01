Antonio Cassano-Leao, rissa e insulti: "Indegno, non hai i cog***", "Pagliaccio!"

07 gennaio 2025 a

Dopo la vittoria del Milan sull'Inter in Supercoppa in casa rossonera si fa festa. Bennacer ha messo nel mirino i nerazzurri: "Questa volta non vincete nulla", ha tuonato riferendosi a quanto accaduto due anni fa con la sconfitta per 3-0 contro l'Inter. A questo si aggiunge anche l'esultanza di Conceiçao negli spogliatoi di Riyad con un sigaro in bocca. Per lui, due partite in panchina e due vittorie pesantissime contro la Juventus e contro l'Inter.

Ma a scatenare i tifosi rossoneri è stata la grandissima prestazione di Rafel Leao che ha servito su un piatto d'argento ad Abraham il gol del 3-2 che ha chiuso la partita. L'azione del Milan è stata travolgente e ha spiazzato completamente l'intera retroguardia nerazzurra con un tocco perfetto per l'attaccante che l'ha messa dentro. E a fine gara, proprio Leao ha voluto esaltare Conceiçao: "Quello che ha fatto il mister in pochi giorni è incredibile. Appena l'ho visto, ho sentito la sua energia. La sua mentalità e il cambiamento si sono visti subito in campo. Il mister ci ha portato la mentalità giusta per vincere, tanta voglia ed energia".

Apriti cielo. Le sue parole hanno innescato la reazione di Antonio Cassano: "Questo mi dà a dimostrare che è uno che non ha i... Leao, perché va in nazionale e parla da lontano, stasera parla di Conceicao… Per quanto riguarda invece la questione Fonseca, lui deve dire grazie a Fonseca, perché se al posto di Fonseca trovava davanti, che so, uno Spalletti della situazione o un Capello di 20 anni fa, rischiava che lo attaccava al muro, perché si è comportato fin troppo bene Fonseca, facendolo solo sedere tre-quattro volte. Perché il comportamento avuto nei confronti di Fonseca, sia lui che Theo Hernandez, ma soprattutto lui in questo momento qua, si deve vergognare soprattutto stasera dopo una vittoria, che dice ‘con Conceicao è quello che io voglio l'energia e questo'". Poi gli dà del "pagliaccio" e aggiunge: "Questo è un comportamento indegno, perché fino a quando c'era Fonseca… Cosa significa, che sei stato irrispettoso nei confronti di Fonseca, dei tuoi compagni e della gente. Cosa succede, tutto a un tratto adesso l'atteggiamento lo fai buono? Significa che hai mancato di rispetto, c'è poco da dire".