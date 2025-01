Vlahovic-Juventus, la rottura è fragorosa: via a gennaio? Ecco il sostituto

08 gennaio 2025 a

a

a

Tra Dusan Vlahovic e la Juve l’avventura sembra agli sgoccioli. Il serbo, che il 28 gennaio compirà 25 anni, non vuole rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2026 alle condizioni economiche del club. La Juve così è costretta a metterlo sul mercato e intanto accelera per l'arrivo di un'altra punta, che consentirebbe a Thiago Motta di avere un'alternativa a un giocatore destinato all'addio. Difficile che succeda già a gennaio, più possibile in estate, nel frattempo Cristiano Giuntoli scandaglia il mercato per trovare un’alternativa. La Juve vorrebbe allungare a cifre più basse delle attuali — attualmente guadagna 10,5 milioni e, avendo un contratto a salire, la prossima stagione arriverà a 12 — ma il giocatore non ha intenzione di accettare la cosa.

Insomma, il costoso investimento per prenderlo dalla Fiorentina (80 milioni) non ha portato i suoi frutti. E la Juve non può permettersi di perdere un investimento importantissimo fatto alla Fiorentina dopo averlo strappato ai Viola nell’inverno 2022. Serve così l'acquisto di un altro attaccante già a gennaio, prima che in estate Dusan si cerchi un’altra squadra, come è successo con Chiesa in estate.

"Cosa è successo nel riscaldamento". Juve nei guai, Conceicao quasi in lacrime

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo si chiama Joshua Zirzkee, tanto apprezzato da Thiago Motta. L’olandese, che ha già allenato al Bologna, è il preferito, subito dopo c'è Randal Kolo Muani, attaccante francese del Psg. Più staccato il tedesco Niclas Fullkrug del West Ham, che però per caratteristiche è considerato meno adatto al gioco di Motta. Intanto Vlahovic si è fermato per un fastidio patito in Arabia nella Supercoppa contro il Milan. Un piccolo affaticamento muscolare che dovrebbe essere smaltito in fretta. Dopodomani, giovedì, si cercherà di capire se sarà presente per il derby.