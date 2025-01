Sergio Conceiçao "ha fatto 3 nomi": come (e con chi) ribalta il Milan sul mercato

09 gennaio 2025 a

Con la Supercoppa in tasca, è tempo di guardare al mercato. Sergio Conceicao al trio Moncada-Ibra-Furlani ha chiesto alcuni nomi, in particolare l’acquisto di un regista capace di dettare i ritmi, un vice-Bennacer insomma.

Il nome più caldo in questo senso è Belahyane del Verona, profilo già seguito dai rossoneri, che hanno incontrato un agente molto vicino al Verona. L’obiettivo della dirigenza del Milan è quella di chiudere per l’acquisto del mediano marocchino per una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Il club veneto ne chiede non meno di 15, e per questo si tratta.

In avanti il sogno è quello di Marcus Rashford, mentre in uscita c’è Okafor con direzione Lipsia. Il fratello dell’inglese era a Casa Milan mercoledì e per questo se ne è discusso, anche se l’operazione resta difficile, considerando che la punta guadagna 15 milioni di sterline di ingaggio che il Diavolo non può garantirgli, mentre sembra esserci stato un accordo sulla formula: prestito con diritto di riscatto.

Si discute anche su questo fronte, l’alternativa è quella di Francisco Trincao, esterno offensivo dello Sporting Lisbona ed ex rivale di Conceicao al Porto. Con un contratto in scadenza nel 2026, acquistabile a una cifra abbordabile intorno ai 20-25 milioni, ha un ingaggio decisamente più alla portata delle casse rossonere (2,03 milioni di euro). In stagione ha ottimi numeri: 7 gol e 11 assist in 29 presenze.