Jannik Sinner, sulla squalifica si decide il 16 e 17 aprile. "A porte chiuse": ecco perché

È stata fissata al 16 e 17 aprile l'udienza per l'arbitrato del Tas sul caso Clostebol che riguarda Jannik Sinner. Lo ha annunciato lo stesso Tribunale arbitrale dello sport, precisando che il procedimento si svolgerà a porte chiuse. I giudici del Tas sono chiamati a decidere sul ricorso presentato dalla Wada contro l'assoluzione del tennista azzurro n.1 al mondo decisa dalla International Tennis Integrity Agency per la positività al clostebol. "Nessuna delle due parti ha richiesto un'udienza pubblica che sarà condotta a porte chiuse" a Losanna nella sede del Tas.

Intanto Jannik Sinner si sta preparando al suo esordio all'Australian Open. Il numero 1 al mondo, nella mattinata, è tornato sulla Rod Laver Arena per il match d’esibizione contro Stefanos Tsitsipas (n. 11 ATP), nell’ambito dell’AO Opening Week presented by Herald Sun. Buone sensazioni per l’azzurro classe 2001, che si è imposto in due set - 6-3 7-6(5) - mantenendo sempre saldamente in mano le redini della partita.Già martedì, Sinner aveva battuto - sempre in esibizione - l’australiano Alexei Popyrin col punteggio di 64 76(2), e oggi si è ripetuto contro un tennista, il greco, che su quello stesso campo, nel primo Slam dell’anno, l’aveva sconfitto sia nei quarti di finale del 2022 che negli ottavi del 2023.

"Sarebbe bello servire sempre in questo modo. Le condizioni non sono semplici, la palla è molto rapida, ma sono felice di essere tornato in Australia e ho buone sensazioni”, ha spiegato l'azzurro. Sinner ha poi parlato del suo match di primo turno all’Australian Open, contro il cileno Nicolas Jarry: “Ogni giornata è differente, lui serve bene, e dovrò far partire lo scambio il più possibile".