Jannik Sinner, imbarazzo totale davanti alle foto sul maxi-schermo: "Non so cosa dire"

Jannik Sinner si sta preparando al suo esordio agli Australian Open. Il numero uno al mondo è infatti chiamato a difendere il titolo, conquistato proprio lo scorso anno. E nel match di esibizione con Tsitsipas ha già dato spettacolo, dimostrando ai suoi avversari che è già super-competitivo. Subito dopo l'incontro, l'altoatesino ha concesso una lunga intervista. E non sono mancate le risate.

A Jannik Sinner sono state mostrate alcune foto sul maxi-schermo del campo australiano. Nelle immagini lo si vede posare insieme a celebrità del calibro di Anna Wintour - direttrice di vogue dal 1988 - e la popolarissima attrice americana Kirsten Dunst. Ma in nessuna delle due foto esibisce un sorriso convincente. "Jannik abbiamo preparato alcune tue foto. La prima è con Anna Wintour, l'altra è con Kirsten Dunst. Sarò onesta con te: non sembrano molto contente di essere lì con te. Cosa è successo lì?", ha chiesto l'intervistatore.

"Non lo so - ha replicato sorridendo Jannik Sinner -. Però questa è una buona domanda. Davvero non so cosa dire. Io sto meglio su un campo da tennis che in questo genere di situazioni. Ma almeno sulla mia faccia - ha concluso - si vede che ero felice di essere lì".

A quick look through @janniksin's camera roll wasn't on our bingo card tonight, but maybe it should become a recurring feature of his post-match interviews.#AO2025 pic.twitter.com/BBX7lMVdYv