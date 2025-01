Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, tifosi sconvolti: ecco cos'è successo sui campi australiani

12 gennaio 2025 a

Clamoroso in Australia: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, fianco a fianco sullo stesso campo come se fossero una coppia di doppio. Questa scena, sorprendente, ha catturato l'attenzione di tifosi e appassionati di tennis mentre l'Australian Open sta per entrare nel vivo. Un video inedito mostra il numero uno al mondo e il campione spagnolo impegnati a scambiarsi colpi sulla stessa metà del campo, un’immagine che ha subito fatto il giro dei social e soprattutto il giro del mondo.

Sinner affronterà il cileno Nicolas Jarry nel primo turno all'alba di lunedì: il match è previsto nella notte italiana, con inizio alle 4. Alcaraz, invece, scenderà in campo alle 9 contro Shevchenko. Proprio per questo, i due giovani talenti si erano organizzati per allenarsi alla stessa ora. Tuttavia, le condizioni meteorologiche hanno giocato loro un brutto scherzo: un nubifragio si è abbattuto su Melbourne, costringendo i tennisti a rivedere i loro piani. I campi esterni di Melbourne Park, dove avrebbero dovuto allenarsi, sono diventati impraticabili, spingendo tutti a rifugiarsi nei campi coperti del vicino National Tennis Center. La pioggia battente ha creato non pochi disagi logistici, con decine di giocatori pronti ad allenarsi e in attesa del loro turno.

In questo caos, Sinner e Alcaraz si sono ritrovati a condividere lo stesso campo per un breve periodo di tempo. La scena è stata insolita: i due campioni, divisi da pochi metri, si sono palleggiati sulla stessa metà del terreno di gioco. Carlos da una corsia esterna e Jannik dall’altra, cercando di non intralciarsi troppo e mantenendo alta la concentrazione. I due rivali, i due migliori giocatori al mondo fianco a fianco prima di un appuntamento importantissimo: immagini, come detto, davvero inusuali.