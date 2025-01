Milan, "lo vuole Ibrahimovic": un altro colpo pesantissimo dalla Premier League?

13 gennaio 2025 a

Kyle Walker o Marcus Rashford? Il Milan sfoglia la margherita, conscio che in caso di acquisto di uno non si può prendere l’altro. Così si vuole nelle nuove norme rilasciate dalla Lega di Serie A relative agli extra-comunitari, dove si dice che non si può prendere più di un inglese a sessione nel mercato di gennaio. I rossoneri vogliono chiudere l’operazione per acquistare il 34enne terzino inglese nel giro di pochi giorni, su volontà di Zlatan Ibrahimovic che sta facendo sul serio per chiudere l’affare.

Proprio lo svedese, secondo i tabloid inglese, spinge per l'arrivo nel capoluogo del 34enne terzino, ormai fuori dai piani del Manchester City come annunciato sabato dallo stesso Pep Guardiola.

Solo uno tra Rashford e Walker può raggiungere Milanello in questa sessione di mercato. Diversi club arabi hanno manifestato un certo interesse per Walker, ma i rossoneri sarebbero in pole come svelato dal Telegraph. Che riporta di come le due parti stiano discutendo su un contratto di due anni e mezzo, precisamente fino al 30 giugno del 2027. Naturalmente il classe 1990 raggiungerebbe la truppa di Conceiçao per fare il titolare sulla fascia destra: a farne le spese sarebbero Emerson Royal e Calabria. L’italiano, che non sta trattando il contratto di rinnovo con il club del Diavolo, è destinato a salutare a fine stagione.

Secondo l’esperto di calciomercato, Nicolò Ceccarini, però, i contatti tra United e Milan per Rashford sarebbero continui: "Il Milan è in movimento soprattutto per regalare a Conceicao un’altra punta — le parole nell’editoriale per Tuttomercatoweb — Dopo aver perfezionato il trasferimento di Okafor al Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto a 25, ora l’obiettivo principale è diventato Marcus Rashford. Il Manchester United è pronto a farlo partire. Il giocatore non è più al centro del progetto di Amorim e quindi è in cerca di una nuova sistemazione da qui a giugno. I contatti con il Milan sono continui".