Kyrgios ricoperto di insulti: ecco il suo ultimo (tragico) punto, "figura da pagliaccio"

Novak Djokovic avanza al secondo turno dell'Australian Open, primo Slam stagionale scattato sul cemento di Melbourne. Il campione serbo, numero 7 del mondo e del tabellone, al suo debutto ufficiale con coach Andy Murray, si è imposto con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 6-2 sulla wild card statunitense Nishesh Basavareddy. Si ferma subito, invece, l'australiano Nick Kyrgios, messo al tappeto per 7-6(3) 6-3 7-6(2) dal britannico Jacob Fearnley. E per lui, ormai almeno a parole nemico giurato di Jannik Sinner per l'affaire Clostebole, è subito scattata l'impietosa ma più che prevedibile gogna social.

"Kyrgios cosa voleva fare a Sinner se lo incontrava al primo turno degli Australian Open!? Ormai Nick può giusto fare il compagno di doppio del Divino Otelma", lo battezza sarcastico il giornalista Dario Puppo. Il collega Giovanni Pelazzo di Ubitennis, sempre su X, ricorda che "alla fine è sempre il campo a dire le parole più vere, più crude, più reali e realistiche. Questa sera il campo ha detto a Kyrgios tutto quello che doveva dirgli (e che probabilmente Nick, in cuor suo, già sapeva)". E condivide il video dell'ultimo triste scambio contro il britannico non proprio irresistibile.

Il 29enne australiano conclude con un rovescio a due mani goffo e impresentabile, con la pallina che fatica ad arrivare a rete e lì si ferma, sotto il nastro. Fearnley quasi non accenna a festeggiare, alza la racchetta quasi per scusarsi di aver eliminato il beniamino di casa. Kyrgios invece ha gli addominali a pezzi (più volte ha mostrato dolore seduto in panchina, tra una pausa e l'altra, anche dopo un punto vinto grazie a un colpo dietro la schiena che ha mandato in visibilio i tifosi) e lo sguardo fisso nel vuoto, in quello che potrebbe essere il suo ultimo match individuale in uno slam.

Il resto dei commenti è una valanga di sfottò, feroci quasi quanto le battutine di Nick contro Sinner. "La sera leone da tastiera, al mattino Kyrgios. Spiace", "Oh, comunque, a parte tutti gli sfottò, ma Kyrgios ha un fisico da impiegato quarantenne. Quale obiettivo pensava di raggiungere?", "Chissà se esiste un Australian Tennis Twitter con il quale ci si può cavallerescamente scannare su Kyrgios, oggi è il giorno giusto", "Il gobbo chiacchierone è già andato a casa? SPIAZE!".

C'è chi immagina un Kyrgios che al posto della tradizionale "wild card" sia alla ricerca disperata di una "injury card", chi recupera un meme di Sinner con risata beffarda davanti a un tablet ("Immaginando Sinner nel vedere Kyrgios prendere la via d'uscita degli Australian Open") e chi semplicemente esulta: "Lo sbruffone greco australiano Nick Kyrgios buttato fuori al primo turno agli Australia punteggio 76-63-76. Il pagliaccio che voleva fare sfracelli contro Sinner", "Il buffone di corte, il clown, il 'solo chiacchiere e distintivo' alias Kyrgios sotto di 2 set vs un britannico sconosciuto. Si tocca gli addominali, scusante puerile per chi ha vinto un CAZ***O e si permette di sparlare di Sinner che non se lo caga per niente. Esce al 1° turno", "È oggettivamente imbarazzante aver parlato male di tutto quanto ha fatto Nick Kyrgios prima di questo torneo, per poi uscire al primo turno senza vincere un set".