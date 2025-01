Jannik Sinner, il dettaglio sfuggito a tutti: "Perché ho perso il primo set contro Schoolkate"

16 gennaio 2025 a

Jannik Sinner si è qualificato al terzo turno dell'Open d'Australia battendo l'australiano Tristan Schoolkate, ammesso al torneo con una wild card, col punteggio di 4-6, 6-4, 6-1, 6-3, in circa due ore e 45 minuti di gioco. Al prossimo turno, il n.1 al mondo affronterà lo statunitense Marcos Giron, vincitore sull'argentino Tomas Etcheverry.

Il campione altoatesino ha ottenuto la 16/a vittoria di fila tra fine 2024 e inizio 2025, ma è stato costretto alla rimonta sull'australiano che a inizio incontro gli ha strappato per la prima volta un set dopo 29 che aveva conquistati consecutivamente. L'ultimo ceduto era stato al Masters 1000 di Shanghai. Sinner ha raggiunto così per la quarta volta in carriera il terzo turno a Melbourne, dove l'anno scorso ha vinto il suo primo titolo in uno slam, seguito poi dall'Us Open.

"Ero preparato al tennis di Schoolkate, ma ha giocato molto bene. Capita in ogni torneo, tutti i turni sono difficili e devi essere sempre presente - ha spiegato Sinner -. Non dò le cose per scontate, devo ragionare così anche nel prossimo turno. Posso migliorare, ho avuto difficoltà con il vento ma anche l'onore di giocare alla 'Rod Laver Arena' in sessione serale - ha aggiunto - e comunque sempre meglio qui che sui campi laterali, ancora più esposti" "All'inizio lui ha giocato bene, molto meglio di me. C'è stata una grande atmosfera del pubblico, sono felice della mia prestazione - ha proseguito l'azzurro - e di essere arrivato al terzo turno, vediamo cosa succederà. Essere campione in carica è una sensazione diversa, la prendo come una possibilità per provare a ripetermi. So che posso esprimere un tennis migliore, mi auguro di riuscire a mostrarlo e di giocare ancora un gran torneo".