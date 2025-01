Nick Kyrgios superato da Danielle Collins: schiaffi sul sedere e insulti in campo, cosa sta accadendo agli Australian Open

Danielle Collins è la protagonista assoluta di questo Australian Open. La tennista statunitense, che ha battuto l'australiana Destanee Aiava, al termine del match si è portata la mano all'orecchio e si è rivolta direttamente al pubblico - che aveva lungamente sostenuto la tennista di casa - con un trionfale "E adesso?". Ma non solo, visto che ha anche rivolto baci verso tutti gli angoli della Kia Arena. Immediati e tanti i fischi dagli spalti, ai quali la 31enne numero undici al mondo ha replicato schiaffeggiandosi il sedere.

La giocatrice, poi, a bordo campo ha rincarato la dose: "Durante la partita pensavo che se sono qui tanto vale che provi a guadagnare quel grosso, grasso stipendio - ammette nell'intervista senza peli sulla lingua -. Ogni persona che ha comprato un biglietto per venire a disturbami deve sapere che quei soldi andranno nel fondo Danielle Collins. Sia io che la mia amica Coco (Vandeveghe) amiamo fare vacanze lussuose e con il ricco assegno le faremo".

Reduce da un 2024 brillante, Collins ha però dovuto fare i conti con un brutto infortunio che le ha dato del filo da torcere nei primi due turni. L'incontro con la numero 195 WTA Aiava è stato infatti intenso, con l'australiana sostenuta dal suo pubblico in modo molto caloroso che ha portato il match al terzo. Ma ad attirare l'attenzione è stato il suo sfrontato atteggiamento, tanto da superare Nick Kyrgios. Quest'ultimo noto per le varie accuse a Jannik Sinner.

Danielle Collins, you legend



Always good to see a player standing up to an obnoxious crowd



The fans are allowed to heckle and the players should take it silently?



Nah, give back as much as you received



The DANIMAL being herself. Refreshing spontaneityhttps://t.co/eCXl0nKmOE