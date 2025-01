Jannik Sinner, beccato col telefono a Melbourne: cosa compare sullo schermo

18 gennaio 2025 a

Il numero uno del mondo nel tennis, l'azzurro Jannik Sinner, attualmente impegnato con gli Australian Open, è stato beccato al telefono della telecamere del torneo di Melbourne. Come si vede in un video che sta circolando molto sui social, l'altoatesino di 23 anni è seduto in un angolo e scorre le immagini sullo schermo. Cosa sta guardando? Il match appena concluso con Giron battuto in 3 set. Sinner appare super concentrato mentre rivede i momenti della partita in cui magari c'è stato qualche errore. E' stato lui stesso a dire che avrebbe potuto dare di più: "Se voglio andare avanti in questo torneo devo migliorare".

La sua voglia di fare meglio presumibilmente è collegata al fatto che negli ottavi troverà un avversario importante, Holger Rune. Di qui l'esigenza di rivedersi e di studiare per “migliorare”. "Oggi le percentuali del mio gioco a rete non sono state molto buone, ma sto cercando di migliorare - ha rivelato dopo aver sconfitto lo statunitense -. Ho cercato di restare lì sul piano mentale, che è la cosa più importante per noi giocatori. Spero di alzare il mio livello nel prossimo turno". Quando gli hanno chiesto del suo prossimo avversario, invece, Jannik ha detto: "Ho fatto dure battaglie contro di lui nel passato. Ma tutto dipenderà dal mio livello".

