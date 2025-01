Serie A, il Napoli supera l'Atalant-: decide Lukaku, Conte allunga in classifica

18 gennaio 2025 a

Il Napoli supera al 'Gewiss Stadium' di Bergamo l'Atalanta per 3-2 nella gara valida per la 21ma giornata di Serie A. Bergamaschi in vantaggio con Retegui al 16', pareggio di Politano al 27' e gol del sorpasso firmato da McTominay al 40'. Nella ripresa pareggio di Lookman al 55' e nuovo e definitivo sorpasso partenopeo con Lukaku al 78'. La squadra di Conte si porta a 50 punti allungando sulla Dea che ora è a -7 dalla vetta.