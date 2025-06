Sinner-Alcaraz, quando si gioca la finale e dove vederla in tv

Quando si terrà la finale Sinner-Alcaraz al Roland Garros? E dove si potrà vedere? Il tanto atteso match tra l'italiano e lo spagnolo, campione in carica del torneo francese, si giocherà domenica 8 giugno. L'orario è ancora da definire. L'evento sarà trasmesso in diretta esclusiva su Eurosport 1, disponibile su Dazn e su Sky, e in streaming tramite app Dazn e Sky Go.

L'ultima sfida tra Jannik e Carlos risale a poche settimane fa, quando i due campioni si sono affrontati nella finale degli Internazionali di Roma, poi vinta in tre set dallo spagnolo. In totale, invece, i precedenti sono 11, con il parziale di 7-4 in favore di Carlos.