Jannik Sinner, un esplosivo Darren Cahill: "Ecco come verrà ricordato"

Anche se è incappato nella gaffe di annunciare la separazione da Darren Cahill alla fine di questa stagione, per Jannik Sinner il rapporto con il suo coach australiano resta strettissimo. I suoi successi, fin qui, sono targati Cahill-Vagnozzi, per cui nulla può scalfire la reciproca fiducia che c’è tra allenatore e giocatore. A Melbourne gli Australian Open sono in corso e l’altoatesino è già ai quarti di finale, dopo aver battuto anche Rune in 4 set, nonostante un malore che lo ha costretto a richiedere un medical time-out dopo il quinto game del terzo parziale. Tra una partita e l’altra, Darren Cahill è stato beccato in un’intervista con i tifosi, in cui ha spiegato il carattere di Sinner e fatto capire perché vince così tanto.

Cahill parla del concetto di resilienza e il Sinner fuoriclasse: "Quando si ritirerà dal tennis verrà ricordato come un campione umile. Come accetti la vittoria? Restando umile, comportandoti con classe e portando rispetto. Le sconfitte allo stesso modo. Parliamo sempre di resilienza. In un tennista la resilienza si può costruire solamente con l'esperienza. Per esempio, Sinner l'anno scorso allo US Open, dopo tutto ciò che ha attraversato in quel periodo, è stato capace di chiudersi in una bolla – spiega il suo allenatore - e giocare uno dei migliori tennis della sua vita. Questo dice molto della sua maturità e resilienza, così come delle sue qualità di essere umano. Questo è ciò che ammiro di più di lui, non i risultati. Tutti i grandi campioni fanno grandi risultati, ma sta tutto nel modo in cui accetti e gestisci quei risultati. Questo sarà il lascito di Sinner quando avrà smesso di giocare a tennis. Verrà ricordato come un campione umile".

Ora, con umiltà, Sinner potrà godersi una delle finali anticipate degli Australian Open, l’ottavo di finale tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, con il serbo che insegue il sogno di conquistare la venticinquesima corona Slam e poter così lasciare a 24 Margareth Court.