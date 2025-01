Anna Kalinskaya, il fratello le dà una lezione: "Poteva finire oggi", il messaggio a Sinner

21 gennaio 2025 a

“Siamo contenti di essere ancora qui, poteva finire oggi, ma bisogna crederci sempre”. Si tratta del post rivolto a Jannik Sinner da parte del fratello di Anna Kalinskaya, la fidanzata (o ex) del 23enne pusterese. Un messaggio a sorpresa, da parte di un diretto parente di chi, come la tennista, da mesi è scomparsa al fianco di Jannik e non gli dedica pensieri da molto, dopo aver passato l’inverno da sola, a Miami, assieme alle amiche. Anche il saluto di circostanza tra i due durante gli Australian Open, prima del ritiro per infortunio della russa, aveva suscitato in molti la sensazione che la loro storia fosse finita.

Ora, però, il messaggio del fratello di Anna nei confronti di Sinner, che per un malore ha rischiato di lasciare il match contro Rune, ha lasciato tutti sorpresi, perché diretto da un familiare di lei. Da Anna invece ancora tutto tace sul malore, a dimostrazione di come tra i due le cose non vadano bene (o siano già concluse).

Il malore di Jannik è sembrato simile a quello avuto a Wimbledon durante il match (perso) contro Daniil Medvedev. Per lui, però, “sono due situazioni totalmente diverse — ha commento — a Wimbledon era diverso questa è totalmente un’altra cosa, ho dormito tantissimo con zero problemi questa notte. Se non avessi messo la sveglia avrei continuato a dormire. Quindi è totalmente diverso”. E ancora: “Può succedere, mi sono svegliato non bene — ha concluso — Sono arrivato al circolo più tardi possibile, abbiamo fatto una routine che probabilmente prima non ho mai fatto, cercando di mettere tutte le energie possibili in questa partita, che poi per fortuna sono riuscito a vincere e basta, finisce lì”.