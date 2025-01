Anna Kalinkaya abbracciata a un parlamentare: la foto che fa il giro del mondo

23 gennaio 2025 a

Gli Australian Open non hanno portato bene ad Anna Kalinskaya, che ora è pronta a voltare pagina. La tennista russa, costretta a ritirarsi dal torneo australiano a causa di un virus, intende dimenticare quanto accaduto a Melbourne. Come? Volando a Singapore. La (ex) compagna di Jannik Sinner è infatti testa di serie numero 1 al Singapore Open, torneo 250 WTA in programma nel Kallang Tennis Hub dal 27 gennaio al 2 febbraio.

Motivo per cui, una volta arrivata, è stata accolta a braccia aperte da Edwin Tong, membro del parlamento di Singapore. Come si vede dalle foto diffuse su Instagram, il parlamentare le ha dato il benvenuto in città. Il sospetto è che la giocatrice russa voglia tentare di vincere il suo primo torneo in singolo nel circuito WTA.

"Come stanno le cose tra Sinner e Anna Kalinskaya": la bomba degli inviati russi

Intanto emergono nuovi dettagli sulla vita privata di Kalinskaya. In particolare quella sentimentale. Dietro la pausa con Sinner ci sarebbe la scelta di lei di restare a Mosca, dedicandosi alla scena mondana russa. Dall’altro lato, Sinner ha parlato più volte di voler equilibrare carriera e vita privata, ma ha anche ammesso che mantenere un rapporto stabile è impegnativo. Insomma, i due avrebbero optato per stare un po' distanti e dedicarsi ognuno alle proprie priorità.