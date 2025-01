Novak Djokovic, "perché sta fingendo": salta l'allenamento, fango contro il serbo

23 gennaio 2025 a

a

a

Niente allenamento prima della semifinale contro Alexander Zverev. Per Novak Djokovic c’è stato bisogno di riposo assoluto, saltando l’allenamento in programma mercoledì a Melbourne alle 14 locali. Un riposo extra per affrontare al meglio il tedesco, nel match che vale l’accesso alla finale del primo Slam di stagione. Una decisione però non piaciuta ai tifosi locali, che dopo quanto accaduto nel 2022 — la non partecipazione allo Slam per la mancata vaccinazione contro il Covid — lo continuano ad accusare di fingere malanni, per così destabilizzare la tenuta mentale degli avversari.

Come si evince con lo strappo addominale patito nel 2023 contro Taylor Fritz, preludio dell'ultimo successo ottenuto dal serbo agli Australian Open. Persino la stampa gli è contro, come hanno fatto i giornalisti di "The Age”, unendosi al pensiero di John McEnroe, con tanto di articolo intitolato "Infortuni tattici e recuperi miracolosi fanno parte del gioco di Djokovic".

Alcaraz scimmiotta Djokovic in campo? Il video che spiazza tutti | Guarda

Secondo la previsione dell’ex tecnico di Nole, Goran Ivanisevic, il serbo ex numero uno al mondo “è un genio, un perfezionista che vuole essere sempre al 100% — le sue parole al miele rivolte a lui — Una cosa che va bene un giorno, non va bene per il giorno successivo. Con lui ho dovuto imparare a essere sempre sul pezzo, per me è impressionante vedere come si prende cura del suo corpo. Se dei Big 3 è quello che si è infortunato di meno è anche dovuto a questo”.

"Come mi sento adesso": Jannik Sinner, le prime parole dopo i tremori: il segnale per Shelton

L’ex tecnico del serbo si lancia anche in una previsione in vista delle semifinali: “In questo momento Sinner è il favorito ed è il miglior giocatore al mondo in questo momento ma Novak è Novak — ha aggiunto — Se c’è lui sul campo io scommetto sempre i miei soldi su di lui”.