Atalanta, la doppietta di Retegui ribalta il Como: il riscatto della Dea

Il riscatto della Dea. Grazie ad una doppietta di Mateo Retegui, l'Atalanta si impone per 2-1 in rimonta in casa del Como nel derby lombardo anticipo della 22esima giornata di Serie A. Non basta un gol di Nico Paz per evitare una sconfitta che rischia di far scivolare i lariani di nuovo in zona retrocessione. L'Atalanta, invece, ritrova la vittoria dopo tre pareggi e una sconfitta contro il Napoli. I nerazzurri si portano a quota 46 punti e consolidano il terzo posto in classifica a 4 lunghezze dalla vetta.

Atalanta che in avvio paga forse lo stress fisico e psicologico dell'impegno in Champions League. Il Como trova così il gol alla mezz'ora con una conclusione precisa del mancino Nico Paz che si infila sotto la traversa di Carnesecchi, a coronamento dell'ottima prova della squadra di Fabregas. La Dea prova a reagire ma non riesce a trovare la porta di un attento Butez. Nella ripresa Gasperini inserisce subito forze fresche con De Ketelaere per De Roon (fuori per un leggero trauma cranico in uno scontro con Perrone), Bellanova per Zappacosta e ancora Ruggeri per Cuadrado e Brescianini al posto di Scalvini.

Ed è proprio l'ex centrocampista del Frosinone protagonista al 55esimo con l'assist per il gol dell'1-1 firmato dal solito implacabile Retegui, bravo a battere Butez con una girata al volo di sinistro da centro area. Il bomber italo-argentino è andato sempre a segno da quando è rientrato dall'infortunio. È la scossa per la Dea che, dopo un gol annullato per fuorigioco a Lookman al 69esimo, ribalta il risultato ancora con lo scatenato Retegui che, sempre da centro area, è letale nello spedire alle spalle di Butez un assist ancora dell'ottimo Brescianini.

Sono ora 16 i gol del centravanti della Nazionale in questo campionato. Il Como accusa il colpo e rischia di crollare quando all'80esimo viene annullato un gol a De Ketelaere per un tocco di mani. In precedenza rete annullata anche ai lariani per un fuorigioco di Cutrone. Inutile nel finale l'assalto dei ragazzi di Fabregas alla porta di Carnesecchi, l'Atalanta si difende con ordine e porta a casa i tre punti.