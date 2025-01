Jannik Sinner, sfregio della stampa tedesca prima della finale con Zverev: "Doping, non deve giocare"

25 gennaio 2025 a

Mentre Jannik Sinner si prepara all'attesissima finale degli Australian Open, la stampa tedesca passa all'attacco. Domenica 26 gennaio il numero 1 del mondo scenderà in campo contro il tedesco Alexander Zverev. E proprio in queste ore è un articolo pubblicato su Das Bild, uno dei quotidiani di riferimento in Germania, a scatenare il polverone. "Zverev im Finale gegen Skandal-Sinner", ovvero "Zverev in finale contro lo Scandalo Sinner". L’articolo, pubblicato sulla testata online, prosegue con un attacco gratuito: "Denn über dem Endspiel der Australian Open in Melbourne am Sonntag liegt ein Doping-Schatten", ovvero la "finale degli Australian Open è coperta da un’ombra di doping".

E ancora: "Dass Sinner zum zweiten Mal in Folge nach den US Open in einem Grand-Slam-Finale ist, ist für viele Spieler, Experten und Beobachter der Szene eine Farce", tradotto: "Il fatto che Sinner sia in una finale del Grande Slam per la seconda volta consecutiva dopo gli US Open è una farsa per molti giocatori, esperti e osservatori della scena".

Nel pezzo di Sebastian Kayser si mette in discussione il diritto del campione altoatesino di giocare: "Alleine, dass er in Melbourne mitspielen und seinen Titel verteidigen darf, ist ungewöhnlich – das würde es in anderen Sportarten bei seiner Vorgeschichte nicht geben", ovvero "il fatto stesso che gli sia permesso di giocare a Melbourne e di difendere il suo titolo è insolito, qualcosa che non accadrebbe in altri sport visti i suoi precedenti". Da qui il riferimento al Clostebol, la cui positività è stata trovata al tennista nel marzo 2024. Anche la conclusione non è da meno: "Dass Zverev längst die Nummer 1 der Welt wäre, wenn der Fall Sinner nicht unter den Teppich gekehrt worden wäre, ist die eine Sache. Dass er die Nummer 1 werden kann, wenn Sinner doch noch gesperrt wird, die andere", ovvero "Zverev sarebbe già da tempo il numero 1 del mondo se il caso Sinner non fosse stato messo sotto il tappeto. Potrebbe diventarlo se Sinner venisse squalificato".