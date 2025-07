Novak Djokovic brutale, il "pizzino" a Sinner prima della semifinale

Eterno Novak Djokovic: il serbo si è guadagnato un posto nelle semifinali di Wimbledon battendo il nostro Flavio Cobolli in 4 set. In un match che ha messo in evidenza la classe senza tempo di Nole, il sette volte vincitore del torneo ha confermato ancora una volta il suo feeling speciale con l’erba londinese. Al termine dell’incontro, Djokovic ha scandito parole cariche di significato, sottolineando il valore simbolico del torneo e la soddisfazione di competere ancora ad altissimo livello.

"Wimbledon era, è e sarà sempre il torneo più importante per noi tennisti", ha dichiarato la leggenda del tennis. "È ancora bello giocare partite così importanti a 38 anni. Mi fa piacere lottare con ragazzi giovani e correre sul campo con loro. Cobolli ha fatto un grandissimo torneo e oggi ha giocato alla grande. Contro Sinner in semifinale sarà una grande sfida", ha aggiunto. Una sorta di "pizzino", quello spedito da Djokovic a Jannik Sinner. Già, Nole aspetta questa partita con una determinazione brutale.