Nicola Pietrangeli, clamoroso dopo il trionfo di Sinner: "Io rosico? Figuriamoci. Ma lui sta esagerando..."

Vince, stravince, trionfa: Jannik Sinner domina Alexander Zverev nella finale degli Australian Open e si conferma campione in carica. Terzo titolo Slam per il numero 1 al mondo, sempre più numero 1. Una vittoria impressionante, per quanto la partita non è mai stata in discussione. Per il ragazzo di San Candido è il terzo Slam in carriera, il secondo in due anni. Vince senza mai lasciare neppure una palla break al rivale tedesco, che è stato polverizzato.

E a caldo, anzi a caldissimo, ecco piovere il commento di Nicola Pietrangeli sulla vittoria dell'azzurro. Contattato dall'agenzia di stampa Ansa, Pietrangeli come sempre accade si presta a commenti ironici e taglienti. "I record devono essere battuti, poi i conti si fanno alla fine delle carriere. Ma Jannik sta esagerando...", afferma ridendo.

"Ad ogni modo - riprende Pietrangeli - si merita tutto per come gioca e per come si comporta in campo e fuori". Con questa Vittoria, Sinner supera il record italiano di due titoli Slam che l'ex campione azzurro aveva stabilito vincendo nel 1959 e 1960 il Roland Garros, record che Jannik aveva pareggiato imponendosi agli Us Open lo scorso settembre.

"Spero che la gente ora smetta di pensare che io ce l'abbia con lui - riprende la leggenda del tennis azzurro -. Qualcuno ha detto che io rosicavo, ma figuriamoci". E ancora: "È incredibile con quale facilità riesca a vincere, in questo momento sta volando. A inizio torneo, tra me e me, ho azzeccato il pronostico perché avevo dato che sarebbe stata una passeggiata. Oggi nessuno al mondo può batterlo, al massimo può perdere lui se sta male. Non c'è trippa per gatti", ha concluso Pietrangeli.