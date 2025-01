Jannik Sinner, il missile terra-aria con cui sbaraglia Zverev: il colpo fa il giro del mondo

26 gennaio 2025 a

La partita di Jannik Sinner in finale agli Australian Open è stata leggendaria, perfetta, mostruosa: ha domato Alexander Zverev in tre set senza concedere neppure una palla break. Un dominio assoluto, una dimostrazione di superiorità quasi imbarazzante.

Per il ragazzo di San Candido terzo titolo Slam in carriera: si conferma campione agli Open d'Australia ed è sempre più numero uno al mondo. Un match in verità meno semplice di quanto suggerisce il risultato, soprattutto nei primi due set. Un match che ha regalato momenti di grande tennis.

Uno dei colpi, per quanto apparentemente semplice, più impressionanti sfoggiati da Jannik è arrivato nel terzo set. Serviva l'azzurro sul punteggio di 15-0, due giochi pari. Dunque: servizio, risposta di rovescio di Zverev, poi Jannik, dritto per il tedesco ed ecco che il numero 1 tira un dritto che è una sorta di fucilata, un missile terra-aria. E Zverev non può fare altro che guardare la pallina sfilargli a lato. Semplicemente impressionante