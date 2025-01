Zverev, l'urlo che lo sconvolge: "Crediamo a Olya e Brenda!". Violenze sulle ex, donna allontanata di forza

26 gennaio 2025 a

Alexander Zverev ha vissuto una finale dell’Australian Open da dimenticare, un incubo: travolto in tre set da uno Jannik Sinner inarrestabile. Al termine del match, il tedesco non trattiene le lacrime, consapevole che le occasioni per vincere uno Slam non sono infinite. E il ragazzo di San Candido, con gesto bellissimo, che ha fatto il giro del mondo, mentre Zverev piangeva gli si è avvicinato per consolarlo. Per il tedesco è terza finale persa, un duro colpo che Sinner prova a lenire avvicinandosi per consolarlo con parole sincere.

Prima del discorso a fine partita di Zverev, però, un grido ha rotto il silenzio della Rod Laver Arena: “L’Australia crede a Olya e Brenda!”. L’urlo, ripetuto con forza, turba Zverev in modo evidente. Poi una breve pausa, qualche fischio dal pubblico, e la donna viene allontanata dalla sicurezza. Zverev riprende il controllo e si complimenta con Sinner, definendolo “di gran lunga il miglior giocatore al mondo”, ma aggiunge amaramente: “Io forse non sono così bravo”.

Il punto, però, è il seguente: chi sono Olya e Brenda, i nomi urlati dalla spettatrice? Si tratta delle sue ex compagne che, in momenti diversi, hanno mosso gravi accuse contro il tennista. Olya Shrypova aveva denunciato presunte violenze domestiche, accuse che non hanno portato né a procedimenti penali né a sanzioni dall’Atp, dopo un’indagine indipendente durata 15 mesi.

Nel 2024, un’altra ex, Brenda Patea, aveva invece portato Zverev in tribunale per lesioni personali. La vicenda si è chiusa con un accordo extragiudiziale, in base al quale il tedesco ha versato 200mila euro alla donna, madre di sua figlia Mayla. Attualmente, Zverev è fidanzato con la conduttrice tedesca Sophia Thomalla, ma gli echi del suo passato continuano a farsi sentire, anche nei momenti di massima esposizione sportiva. Un urlo, quello della spettatrice, che ha scosso nel profondo Zverev.