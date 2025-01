"Jannik Sinner ed io coppia potente?": la clamorosa risposta di Anna Kalinskaya

28 gennaio 2025 a

a

a

Sono fidanzati o non lo sono? Non si sa nulla a riguardo della storia tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya, dato che i due continuano a mantenere il riserbo sulla loro storia. La russa nelle ultime ore ha risposto con un’affermazione alla loro storia: “Io e Sinner coppia potente? Per niente. Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla". La russa era partita con il 23enne pusterese verso l’Australia per giocare agli Australian Open, primo Slam dell’anno vinto da Jannik, ma la tennista ha avuto problemi fisici prima di iniziare e non ha preso parte al torneo, vinto nel torneo femminile dall’americana Keys. Colpa di un virus, che l’ha costretta al forfait: “Sono molto triste e frustrata di dovermi ritirare dagli Australian Open. Non vedevo l'ora di giocare, ma sono stata colpita da un virus e la salute viene prima di tutto".

Un problema che poi Kalinskaya ha superato e che le ha permesso di partecipare al Wta 250 di Singapore, dove è partita con il piede giusto. Al primo turno ha sconfitto Dolehide in tre set e al secondo affronterà Waltert. Da numero uno del tabellone, è lei la favorita per la vittoria del torneo. Intanto della loro storia d’amore non si sa nulla. Sinner ha parlato più volte di voler equilibrare carriera e vita privata, ma ha anche ammesso che mantenere un rapporto stabile è impegnativo.

Clamoroso: Anna Kalinskaya rompe il silenzio, cosa ha detto a Sinner dopo la finale

"Non posso permettermi di cambiare come giocatore o come persona”, le parole rilasciate dall’azzurro durante gli Australian Open. Una frase chiara di come Jannik sia al momento concentrato solo su se stesso e non voglia distrazioni esterne.