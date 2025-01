Anna Kalinskaya, che schiaffo a Sinner: "Chi è il mio tennista ideale..."

Roberto Tortora 29 gennaio 2025 a

L’amore non è bello se non è litigarello, vale nella vita e vale anche nel tennis. La lovestory tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya può definirsi conclusa, eppure ci sono ancora degli strascichi, delle punzecchiature che potrebbero dar fastidio e non poco al neo-vincitore degli Australian Open. La campionessa russa, al momento, si trova a Singapore da testa di serie n.1 per il WTA 250, dopo il forfait a Melbourne a causa di un virus.

L’anno scorso, invece, era arrivata fino ai quarti di finale. Kalinskaya è n.18 al mondo, parte quindi favorita ed ha già sconfitto al primo turno l’americana Dolehide. Oggi sfiderà la svizzera Waltert. Prima, però, la frecciatina a Sinner perché, quando le è stato chiesto quale sia il suo ideale di tennista, Anna ha citato 3 modelli: Serena Williams, Novak Djokovic e Roger Federer. Nessuna traccia, quindi, del suo ex-fidanzato. “Sarebbe forte come Serena, intelligente come Djokovic. E aggiungerei sicuramente qualcosa di Roger, un po' di freddezza", ha dichiarato ad “Augustman” la tennista russa.

Il 2025 è appena cominciato e la Kalinskaya ha le idee ben chiare, dopo aver raggiunto il suo best ranking l’anno scorso con la posizione numero 11 e che ha tutta l’intenzione di poter ritoccare: "I miei piani per il 2025 nel tennis sono rimanere in salute, essere fisicamente e mentalmente più forti". C’è da risalire la classifica, quindi, con la speranza magari di poter finalmente entrare nella Top 10. A Singapore la rivale n.1 è la belga Mertens, attualmente 22esima nel ranking, vincere il torneo regalerebbe alla russa 250 punti e le consentirebbe di scavallare la croata Donna Vekic al diciassettesimo posto. Un primo mattone per la sua affermazione… e per mettere definitivamente alle spalle Jannik Sinner.