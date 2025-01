Anna Kalinskaya, ritorno di fiamma con Sinner? "Approvo la scelta", bomba del fratello della russa

30 gennaio 2025 a

a

a

La telenovela amorosa tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya si arricchisce di un nuovo capitolo. All'apparenza sembrerebbe che i due non stiano più insieme da tempo. Lei non lo ha seguito durante le sue cavalcate vincenti a Torino e Malaga. E, soprattutto, hanno trascorso le vacanze di Natale da separati. Ma il sospetto che tra i due ci possa essere ancora qualcosa è concreto. Anche sei lei rimane vaga quando le viene chiesto di parlare dell'argomento. La russa ha raccontato di non sentire "per niente" la pressione di frequentare il giocatore più forte del pianeta: "Non credo che ci sia pressione, non cambia nulla".

Cosa manca dunque per un ritorno di fiamma? La manina di un terzo attore. Non uno qualunque: il fratelli di Anna, Nikolay Kalinsky. Il 31enne non ha avuto la minima esitazione a tessere le lodi di Jannik SInner. "Se approvo la scelta di mia sorella? Sì, l'approvo pienamente. È un bravo ragazzo".

Se non dovesse funzionare con Anna, Jannik Sinner si potrebbe consolare con l'amicizia di Nikolay, che di mestiere fa il calciatore. I due si conoscono, si sono già incontrati - anche senza la sorella - e si sono scambiati dei doni. "Che impressione mi ha fatto come persona? Il migliore - ha commentato -. Un ragazzo normale e discreto, senza alcuna aria da star. Da come parla non si direbbe mai che è il tennista numero uno al mondo o che ha già vinto diversi tornei del Grande Slam. Non abbiamo parlato dei nostri calciatori preferiti, ma so che lui tifa Milan".