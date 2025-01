Iker Casillas dà scandalo: la sua nuova fiamma è una star di OnlyFans. Eccola...

30 gennaio 2025 a

L'ultima prodezza di Iker Casillas si chiama Claudia Bavel. L'ex portiere del real Madrid e della Nazionale spagnola continua a riempire le prime pagine dei giornali di gossip iberici. Già da quando difendeva la porta delle Merengues, aveva fatto parlare di sé per via della relazione con la giornalista Sara Carbonero. Memorabile quel bacio rubato durante un'intervista dopo che aveva appena conquistato la Coppa del Mondo. Poi la rottura e quel coming out ritrattato. Casillas aveva rivelato sui social di essere omosessuale, salvo poi fare marcia indietro sostenendo che gli avessero hackerato il profilo.

Claudia Bavel, la sua nuova fiamma, non è una giornalista. La ragazza è una giovane content creator per adulti e sta spopolando con contenuti sexy sia su OnlyFans che sui maggiori siti a luci rosse. La coppia è stata pizzicata insieme a un evento tenutosi a metà gennaio dove hanno partecipato anche altri ex giocatori del Real Madrid.

Casillas e Bavel sono stati visti uscire insieme dallo stesso hotel nella mattinata seguente. Nel pomeriggio, sia Iker che Claudia sono partiti per l'evento in cantina con Figo e Salgado, trascorrendo la serata fino quasi a mezzanotte quando sono tornati in hotel.