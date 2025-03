Fuori dal coro, la sexy-maestra dell'asilo si scatena: "Faccio quello che voglio"

L'istituto, in imbarazzo, ha chiesto le sue dimissioni. Lei si è presa una pausa forzata dall'insegnamento ma ha rifiutato categoricamente di lasciare il posto, sostenendo di non aver mai pubblicato contenuti a sfondo sessuale e che in ogni caso gli stessi fossero limitati a un ambito privato, non pubblico, realizzati al di fuori del contesto lavorativo e che senza che influissero in alcun modo sull'insegnamento.

Lo scandalo della maestra sexy sbarca anche su Fuori dal Coro, su Rete 4. Nicolò Calcagno, inviato di Mario Giordano , ripercorre la vicenda di Elena Maraga , l'insegnante di Maserada , piccolo centro in provincia di Treviso, finita nella bufera dopo che nella chat dei genitori dei suoi allievi qualcuno ha fatto notare le sue foto in deshabillé su OnlyFans , il più noto social a pagamento con contenuti per adulti. Da quel momento, è cominciato il suo "inferno".

Elena, ricorda Fuori dal Coro, "è laureata in scienze dell'educazione, ha una passione per il body building e vive con i genitori". Che male c'è nell'avere un profilo su OF? "Il fatto che Elena fa la maestra d'asilo, asilo parrocchiale per di più". E quando la sua attività "a luci rosse" è stata denunciata da un genitore al preside della scuola cattolica, è scoppiato il bubbone. "Io non ho messo queste foto su Facebook o su Instagram - si difende lei - o in una piattaforma visibile a tutti, ma nel mio privato in una piattaforma per adulti e, ripeto, a pagamento".

Gli italiani sul tema si dividono e basta scorrere rapidamente i commenti al post su X della trasmissione di Rete 4 per farsene un'idea. "Invece di mostrare il c***o a quei DEMENTI!!!! Facesse qualche lavoretto in più per guadagnare di più... sarebbe molto più dignitoso per lei...", scrive una telespettatrice. "Fa bene!!! - ribatte un'altra, in senso diametralmente opposto - Non ha fatto niente di male! Mica come me, da 35 anni mi rompo la schiena 8 o più ore al giorno per vivere e morire da povera. Ma il padre del bimbo perché si scandalizza?! Lui cosa faceva lì a pagamento?! La moglie l'ha saputo?!", "Bocca di rosa 2.0", "Classico moralismo veneto. Il padre guardone... però la domenica a messa!". E forse a chiudere il caso ci pensa forse un commentatore: "Come farsi pubblicità gratuita".