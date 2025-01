Jannik Sinner, il siluro di Patrick Mouratoglou: "Non è sopra agli altri"

30 gennaio 2025 a

"Jannik Sinner non è al di sopra di tutti, non penso che sia al di sopra di Carlos Alcaraz. Penso che quando Carlos è al suo meglio ci sia una vera partita, non sono sicuro su chi possa vincere, nessuno può dirlo". Stanno facendo molto rumore le dichiarazioni di Patrick Mouratoglou, il coach di Naomi Osaka. L'ex allenatore, fra gli altri, di Serena Williams si è lasciato andare a un duro sfogo su Instagram contro il numero uno al mondo.

"Tutte le loro partite sono state estremamente combattute, estremamente incerte, e Carlos ne ha vinte alcune importanti contro di lui, quindi non direi che sia al di sopra - ha aggiunto Mouratoglou -. Penso invece che quei due giocatori, lui e Carlos, siano al di sopra di tutti gli altri. Carlos sta facendo molti più errori non forzati di Sinner, sta giocando con molti più rischi".

E ancora: "La qualità di Jannik è che gioca ad un ritmo pazzesco senza sbagliare, e questa è davvero la sua risorsa - ha poi specificato l'allenatore di Osaka -. La risorsa di Carlos è che ha questa incredibile potenza nella racchetta e anche la capacità di cambiare ritmo, va ad un certo ritmo e poi accelera. Jannik è tutto allo stesso ritmo e la sua forza è che è estremamente alto. Quindi è diverso, il fatto che Carlos commetta più errori forse lo fa sembrare meno dominante nelle partite contro gli altri giocatori, ma ha così tanto margine, è pazzesco".