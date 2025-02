Milan-Inter, il retroscena su Inzaghi: cosa ha fatto fare alla squadra prima del derby

02 febbraio 2025 a

Come ha preparato l'Inter in vista del derby il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi? Stando a un retroscena del Corriere della Sera, venerdì 31 gennaio l'allenatore avrebbe riguardato il derby di Supercoppa a Riad insieme a tutta la squadra. In quella finale, vinta dai rossoneri, l’Inter aveva segnato prima dell’intervallo con Lautaro e raddoppiato a inizio ripresa con Taremi. "Eravamo in controllo — ha spiegato Inzaghi — e sul 2-0 c’è stato un gol del Milan viziato da un fallo su Asllani non fischiato. Ma poi avremmo dovuto reagire meglio: gli episodi contrari possono capitare". I nerazzurri si erano poi fatti rimontare di tre gol.

Due le sconfitte per l'Inter nei derby di questa stagione. Di qui l'esigenza di non perderne anche un terzo. Dopo il quarto posto nella maxi Champions e dopo 7 trasferte vinte di fila in campionato con zero gol subiti, la squadra di Inzaghi — la migliore d’Europa per media punti fra campionato e Coppa dopo il Liverpool — ha ritrovato un super Lautaro e si prepara ad affrontare un mese impegnativo, che comprende Fiorentina (due volte), Juve, Lazio (Coppa) e Napoli.

Parlando del calendario, però, Inzaghi avrebbe tradito un certo malumore. In particolare, sul recupero con la Fiorentina fissato giovedì 6, in notturna, ha detto: "È stata messa questa data che non ci aspettavamo e la partita di Coppa Italia (il 25 febbraio con la Lazio) poteva essere collocata altrove. Dovremo correre anche in questo mese, pensavamo che una volta entrati nelle prime otto di Champions avremmo avuto più tempo per allenarci".