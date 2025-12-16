Dumfries, l'infortunio è grave: per l'Inter cambia tutto

L’Inter è costretta a fare i conti con un’assenza che rischia di pesare più del previsto. Denzel Dumfries è fermo ormai da diverse settimane e il suo rientro resta avvolto dall’incertezza. Quello che inizialmente sembrava un problema gestibile alla caviglia si è trasformato in un caso delicato, tanto da far emergere l’ipotesi di un intervento chirurgico. Uno scenario che allungherebbe ulteriormente i tempi di recupero e obbligherebbe il club nerazzurro a correre ai ripari.
La situazione è monitorata con grande attenzione dallo staff medico e dalla dirigenza, ma il rischio di dover rinunciare all’olandese per un periodo prolungato è concreto. A confermare la gravità dello stop è stato anche il giornalista Matteo Moretto, che ha spiegato come la società stia già valutando un ritorno sul mercato nella finestra di gennaio per colmare il vuoto sulla fascia destra. Con un calendario sempre più fitto di impegni, Chivu avrebbe bisogno di un’alternativa affidabile per non sovraccaricare gli uomini a disposizione.
Sul taccuino dei dirigenti interisti sono finiti diversi profili giovani e di prospettiva. Tra questi c’è Marco Palestra, esterno del Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta, seguito anche da altri club di Serie A. Al momento, però, un’eventuale trattativa sembra rimandata alla prossima stagione. Più percorribili appaiono altre piste. Un nome caldo è quello di Rafik Belghali, classe 2002 del Verona, che si è messo in mostra al suo primo anno nel massimo campionato. Resta però da valutare l’impatto della Coppa d’Africa sui tempi dell’operazione. L’alternativa porta a Moris Valincic, esterno della Dinamo Zagabria, anch’egli nato nel 2002. I buoni rapporti tra i due club potrebbero favorire una trattativa rapida, qualora lo stop di Dumfries dovesse prolungarsi.