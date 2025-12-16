Dumfries, l'infortunio è grave: per l'Inter cambia tutto

L’Inter è costretta a fare i conti con un’assenza che rischia di pesare più del previsto. Denzel Dumfries è fermo ormai da diverse settimane e il suo rientro resta avvolto dall’incertezza. Quello che inizialmente sembrava un problema gestibile alla caviglia si è trasformato in un caso delicato, tanto da far emergere l’ipotesi di un intervento chirurgico. Uno scenario che allungherebbe ulteriormente i tempi di recupero e obbligherebbe il club nerazzurro a correre ai ripari.

La situazione è monitorata con grande attenzione dallo staff medico e dalla dirigenza, ma il rischio di dover rinunciare all’olandese per un periodo prolungato è concreto. A confermare la gravità dello stop è stato anche il giornalista Matteo Moretto, che ha spiegato come la società stia già valutando un ritorno sul mercato nella finestra di gennaio per colmare il vuoto sulla fascia destra. Con un calendario sempre più fitto di impegni, Chivu avrebbe bisogno di un’alternativa affidabile per non sovraccaricare gli uomini a disposizione.