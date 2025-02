Cile-Belgio, delirio in Coppa Davis: colpisce l'avversario che stramazza al suolo. Si scatena l'inferno

Caos in Coppa Davis. L'edizione 2025 della più prestigiosa competizione nel mondo del tennis è appena iniziata (con l'Italia di Jannik Sinner & co campione da due anni a questa parte) ed è già rissa.

Il match è quello tra Cile e Belgio. In campo ci sono Zizou Bergs per i padroni di casa e Cristian Garin per i sudamericani. Il risultato è di un set a testa, nel terzo il belga conquista un pesantissimo break nel game del 6-5 dopo uno scambio molto intenso e dopo il punto vincente corre come un forsennato verso la propria panchina.

Saltando e sbracciandosi esultando, Bergs travolge letteralmente Garin colpendolo con la spalla sull'occhio destro. Il cileno a quel punto stramazza al suolo, fulminato: sostiene di aver riportato dei danni all'occhio e chiede la squalifica dell'avversario. L'arbitro, però, al contrario assegna il game penalty contro il Cile, che viene eliminato.

Anche sui social la polemica imperversa. C'è chi sostiene che Bergs abbia colpito intenzionalmente Garin, altri che il sudamericano abbia palesemente esagerato allo scopo di portare dalla sua l'incontro.

Nel frattempo, il Comitato olimpico del Cile si è schierato formalmente a fianco del suo atleta: definendo quanto accaduto "impresentabile": "Non abbiamo parole per descrivere la situazione antisportiva che si è verificata nella serie di Coppa Davis, quando il giocatore belga Zizou Bergs ha ATTACCATO Cristian Garin in un cambio di campo (alla fine del terzo set). Che lo abbia fatto intenzionalmente o meno, guardate voi stessi: colpisce il tennista nazionale all'occhio e alla spalla. L'arbitro generale della partita se ne è lavato le mani, rovinando la serie (3-1) e tutti gli sforzi di Gago. L'infortunio non ha permesso a Cristian di continuare a giocare (e il Cile ha perso per ammonizione), in uno degli episodi più tristi e ingiusti che possiamo ricordare".

