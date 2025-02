Napoli, Antonio Conte sbotta in conferenza stampa: "Il resto sono tutte cazz***"

08 febbraio 2025 a

Sempre dritto al punto. Senza giri di parole. Antonio Conte sceglie di blindare il Napoli e di schierarsi apertamente a sostegno della società. Nessuna critica dopo la decisione del club di non reinvestire subito sul mercato il ricavato della cessione di Kvaratskhelia, così come si era letto da più parti.

Al contrario, l’allenatore azzurro ribadisce la sua totale sintonia con la dirigenza. "Sono qui per supportare Manna e De Laurentiis, ho piacere di fare un'esperienza a Napoli: voglio dare la mia visione per migliorare il club", afferma con determinazione. E respinge con forza qualsiasi polemica sul mercato: "Il resto sono tutte cazz***, non mi sono mai lamentato del mercato", ha tuonato.

Il dibattito era stato innescato da una vecchia dichiarazione dello stesso Conte, era il 2013, quando la sua Juventus si fermò ai quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. In quell’occasione, il tecnico aveva paragonato le ambizioni della squadra alle possibilità economiche del club, con la celebre frase sul ristorante da 100 euro e i 10 euro in tasca. Oggi, però, non ci sta a essere etichettato come un allenatore che pretende investimenti faraonici: "All'epoca la battuta era vera, ma non capisco perché si debba ricamare su questa battuta. E perché devo portarmi dietro questa battuta per essere additato come uno che chiede: non capisco".

La visione di Conte va oltre il singolo acquisto: per lui la priorità è la crescita strutturale del Napoli. "Noi abbiamo bisogno di infrastrutture, un centro sportivo, non un giocatore in più o meno. Dobbiamo creare 'casa Napoli', sviluppare appartenenza, un settore giovanile che oggi non c'è, anziché pensare a 50, 60 o 70 milioni per un giocatore", spiega con chiarezza. E ribadisce il suo approccio: "Io non farò mai polemica da quel punto di vista, ma dirò la mia sulla crescita del club come da quando sono arrivato", conclude Antonio Conte. Già, in questo momento ci sono obiettivi troppo importanti in ballo per indulguere alla polemica.