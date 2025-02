Jannik Sinner? "Cosa penso di lui": a Bill Gates bastano 3 parole, come spiana i gufi da Fabio Fazio

10 febbraio 2025 a

Jannik Sinner, con le sue giocate, ha conquistato tantissimi fan in tutto il mondo. Tra i più illustri c’è sicuramente Bill Gates, che è intervenuto nel corso della trasmissione Che tempo che fa. Il tycoon americano, padrone di Microsoft, ha ammesso la propria passione per il tennis e per il numero uno della classifica mondiale.“Sinner è incredibile — ha ammesso il fondatore di Microsoft —, tra i tennisti più giovani è senza dubbio quello che preferisco: è un giocatore incredibile, meraviglioso, riesce sempre a rimanere calmo: in ogni situazione ha un’attitudine positiva, è davvero una star".

Il tennista dell’Alto Adige, intanto, tornerà in campo fra una settimana nell'Atp 500 di Doha, in programma dal 17 al 22 febbraio in Qatar. Intanto Carlos Alcaraz, che domenica ha trionfato nell’Atp 500 di Rotterdam, ha ammesso che in Olanda Sinner “non mi è mancato (ride, ndr) — le sue parole —. Ha deciso di rinunciare al torneo in extremis, capisco e rispetto la sua decisione. Per il torneo sarebbe stato splendido magari avere una finale tra noi due, ma ora che ho il trofeo tra le mani… No, Jannik non mi è mancato".

E sul torneo vinto: “A volte ho dubbi su cosa devo fare e le sensazioni cambiano durante la partita, per esempio oggi (domenica) mi sentivo bene nel secondo set, nonostante l'avessi perso, mentre nel primo ero un po' a disagio. Questa settimana volevo concentrarmi sull'essere mentalmente forte, anche se ho avuto dei momenti di difficoltà durante la partita, per continuare a lottare e andare avanti nonostante tutto. Questo torneo mi ha aiutato molto in questo".