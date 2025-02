"Anna Kalinskaya a Sanremo": voci fuori controllo, "dove si trova". E poi...

13 febbraio 2025 a

Una voce, ampiamente diffusa, si è diffusa nella giornata di mercoledì a Sanremo, in pieno svolgimento del festival. Secondo alcuni Anna Kalinskaya, la fidanza (o ex?) di Jannik Sinner era a Sanremo. Non a Doha, dove è stata eliminata dal torneo. La realtà però è che la russa in riva al mare era Beatrice Valli, un’influencer. Né Jannik né Anna sono presenti in Liguria. Il primo rifiutò due anni fa l’invito di Amadeus, scatenando alcune polemiche, la seconda è invece in Medio-Oriente e non ha viaggiato fino all’Italia.

Anna e Jannik, nel frattempo, stanno vivendo la loro relazione con la massima discrezione. Lui è a Montecarlo e si sta preparando per i prossimi impegni, lei anche pensa solo al tennis. Sui social in molti hanno criticato lei e nessuno ha deciso di rispondere. Per Sinner però si parla più del caso Clostebol che della relazione con Anna. Le ultime parole sono arrivate da Massimiliano Ambesi, nella puntata di TennisMania su OA Sport con Dario Puppo: “Sinner si è affidato a persone che hanno un costo salato e che vengono ritenute al di sopra della massima professionalità, quindi l’apice della piramide — il suo pensiero — A maggior ragione dov’è la negligenza? Sarebbe negligente se si affida a Puppo e Ambesi. Si è affidato a dei luminari del settore quindi proprio negligente non sarà, no? Anche se qualcuno ci può far credere che ci sia una colpa o negligenza, questa è semplicemente responsabilità oggettiva”.

E ancora: “Se nel 2025 pensiamo che il diretto interessato possa stare dietro a tutto ne prendiamo atto, ma chiaramente c’è qualcosa che non torna — ha concluso — Ferrara ora sta lavorando senza problemi, perché è sicuramente un professionista stimato di alto livello sul mercato, chi ha potuto l’ha ingaggiato e quindi lavora, ma perché si ritiene quella situazione che è avvenuta è assolutamente priva di valore”.