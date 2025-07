Paolo Bertolucci smonta Achille Lauro: "Senza talento non puoi"

Ormai Jannik Sinner è diventato il metro di paragone per chi nella vita vuole avere successo. E non potrebbe essere altrimenti. In fondo è il giocatore di tennis più forte del pianeta, e in Italia si tratta di un unicum. Così sui social è spuntato fuori un vecchio video di Achille Lauro che è finito al centro della bufera. Il cantante, infatti, aveva spiegato che, secondo lui, "il talento non esiste".

"Credo fondamentalmente che la volontà sia molto più importante del talento - la riflessione di Achille Lauro -. Cioè per me il talento non esiste. Per me il talento non esiste, è solamente quando ti dedichi a qualcosa. Io sento di aver fatto tanto, veramente avrei dedicato la vita a questo e non aver guardato in faccia niente e nessuno. Cioè, a un certo punto ho fatto solo questo. Continuo a fare solo questo. Cioè la cosa bella magari che noto tra i grossi imprenditori che conosco, imprenditori che hanno 65-70 anni e hanno aziende da 5-10 miliardi".